Addio ad Andrea Ramella: aveva 71 anni
Domani il funerale in Cattedrale
Sarà celebrato domani, sabato 6 dicembre, a Biella il funerale di Andrea Ramella. Lascia la moglie Morena, i cugini e parenti. Stasera il rosario.
