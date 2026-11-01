Acqua: megaprogetto da 90 milioni contro lo spettro della siccità. Trecento litri d’acqua al secondo risparmiati grazie a un sistema di condotte lungo 200 chilometri, che unirà le dighe dell’Ingagna, dell’Ostola e della Ravasanella. E tre nuovi potabilizzatori collegati rafforzeranno la sicurezza idrica e ridurranno le perdite causate da siccità e alluvione, con 80 milioni di metri cubi raccolti in più alla fine dell’anno

Sono i numeri snocciolati dalla società che gestisce (con la spada di Damocle di una sentenza del Tar che pende su tutta la struttura) le acque del comprensorio Biella, Casale, Vercelli: Bcv.

Acqua: megaprogetto da 90 milioni contro lo spettro della siccità

A fare il punto è stato il presidente, Leonardo Gili. L’operazione è finanziata con 85 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e altri 10 milioni messi a disposizione da Bcv Acque. E punta a garantire una maggiore disponibilità di acqua potabile, soprattutto nei periodi di siccità, e a limitare le conseguenze delle criticità legate agli eventi alluvionali.

Il progetto viene descritto come una sorta di «diga in più». Poiché consentirà di utilizzare in modo più efficiente le risorse idriche disponibili, contribuendo a ridurre il rischio di interruzioni del servizio per i Comuni coperti.

Nonostante il Tar del Piemonte, che ne ha annullato l’affidamento diretto, Bcv Acque continuerà quindi a occuparsi del servizio idrico. La decisione è stata approvata all’unanimità dai delegati dell’autorità d’ambito Egato 2. Per garantire una continuità del servizio pubblico nei 152 Comuni provenienti dalle quattro società socie (Cordar Biella, Cordar Valsesia, SII e Am+ Casale-Valenza).

Continuerà la gestione almeno fino alle sentenze del Consiglio di Stato, a cui Bcv Acque ha presentato ricorso. E comunque fino all’efficacia dei provvedimenti con i quali la Conferenza disporrà l’affidamento del servizio a un gestore unico. Nell’arco di tutto questo periodo, Bcv assume e quindi mantiene, la qualità di gestore di riferimento per tutti gli adempimenti.

Garantita distribuzione a 100mila utenti

«La Bcv è una società pubblica, partecipata dai Comuni, che gestisce il servizio idrico senza ricercare un profitto – evidenzia Leonardo Gili -. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema collegamento tra le dighe Ingagna, Ostola e Ravasanella e la posa di nuove condutture, con la costruzione di tre impianti di potabilizzazione. Sarà un impianto in grado di trattare una portata d’acqua, esclusivamente destinata al fabbisogno idrico della popolazione con un minimo di 300 litri al secondo. Con il quale sarà garantita la distribuzione a circa 100mila utenti serviti dalla Bcv Acque spa con un raggio d’azione che arriverà fino al territorio di Vercelli».

LEGGI ANCHE: BCV Acque Spa è pronta per la gestione dei servizi idrici

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook